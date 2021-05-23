Глубокие трещины от взрывов на ближнем Востоке сегодня расползлись далеко за его пределами, раскололи европейское общество и даже поколебали проводимую в последние годы Штатами политику. Трамп в статусе президента безоговорочно поддерживал Тель-Авив, а вот Байден пока предпочитает ограничиваться моральной поддержкой Израиля, заявляет о его праве на самозащиту, но намерен внести коррективы в антипалестинский курс Трампа.

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