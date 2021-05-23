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Николай Стариков. «Скотный двор». Оруэлл и будущее «цивилизованного мира» 23.05.2021

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Николай Стариков 23.05.2021. «Скотный двор». Оруэлл и будущее «цивилизованного мира»
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Николай Стариков - «Скотный двор». Оруэлл и будущее «цивилизованного мира» (23 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 23 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

- Об истинном смысле ковидных ограничений
- О расовой сегрегации в США
- Про общество потребления
- О сути ковидных паспортов
- Когда США стали активно ущемлять граждан в правах
- Как США цензурировал Russia Today
- О «свободном» рынке и «честной» конкуренции
- Как на Западе «гражданское общество» загоняют в стойло
- Об усилении неравенства в новом дивном мире
- Что делать России в такой ситуации.

 

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