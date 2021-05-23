- Об истинном смысле ковидных ограничений

- О расовой сегрегации в США

- Про общество потребления

- О сути ковидных паспортов

- Когда США стали активно ущемлять граждан в правах

- Как США цензурировал Russia Today

- О «свободном» рынке и «честной» конкуренции

- Как на Западе «гражданское общество» загоняют в стойло

- Об усилении неравенства в новом дивном мире

- Что делать России в такой ситуации.

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