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Время в 21:00. Воскресный выпуск 23.05.2021

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Время в 21:00 23.05.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (23 Мая 2021)

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Опубликовано: 23 Мая 2021

По обе стороны хоронят убитых, разбирают завалы, зализывают раны. Основные жертвы понесли палестинцы, убиты почти две с половиной сотни человек, раненых около двух тысяч. Выжившие в этой бойне годами будут вздрагивать от малейшего шума. Осевшая пыль обнажила не только остовы разрушенных в ходе боев зданий, но еще и глубокую, практически непреодолимую трещину, которую усугубляет палестино-израильский конфликт. Но обе стороны по-прежнему непоколебимо уверены в своей правоте.

 

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