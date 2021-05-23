По обе стороны хоронят убитых, разбирают завалы, зализывают раны. Основные жертвы понесли палестинцы, убиты почти две с половиной сотни человек, раненых около двух тысяч. Выжившие в этой бойне годами будут вздрагивать от малейшего шума. Осевшая пыль обнажила не только остовы разрушенных в ходе боев зданий, но еще и глубокую, практически непреодолимую трещину, которую усугубляет палестино-израильский конфликт. Но обе стороны по-прежнему непоколебимо уверены в своей правоте.

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