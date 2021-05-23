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Политическая Россия. Северная Македония попросила Россию не наносить ответный удар 23.05.2021

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Политическая Россия 23.05.2021. Северная Македония попросила Россию не наносить ответный удар
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Политическая Россия - Северная Македония попросила Россию не наносить ответный удар (23 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 23 Мая 2021

Присоединиться к отважному прыжку в сторону России решил один из осколков бывшей Югославии – Республика Северная Македония. Это геополитическое несчастье выслало российского дипломата, а услышав из Москвы обещание принять ответные меры, громко заверещало: «дядьку, не бейте!»

 

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