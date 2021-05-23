Присоединиться к отважному прыжку в сторону России решил один из осколков бывшей Югославии – Республика Северная Македония. Это геополитическое несчастье выслало российского дипломата, а услышав из Москвы обещание принять ответные меры, громко заверещало: «дядьку, не бейте!»

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