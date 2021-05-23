Соловьёв LIVE - Срочно. Лукашенко дотянулся до NEXTA. Арест главреда. Спецоперация КГБ и ФСБ? Экстренный эфир (23 Мая 2021)
Опубликовано: 23 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В эфире наш экстренный выпуск с Арменом Гаспарян
Поговорим о событиях в Белоруссии, где в аэропорту Минска был задержан главный редактор NEXTA Роман Протасевич.
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