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Соловьёв LIVE. Срочно. Лукашенко дотянулся до NEXTA. Арест главреда. Спецоперация КГБ и ФСБ? Экстренный эфир 23.05.2021

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Соловьёв LIVE 23.05.2021. Срочно. Лукашенко дотянулся до NEXTA. Арест главреда. Спецоперация КГБ и ФСБ? Экстренный эфир
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Соловьёв LIVE - Срочно. Лукашенко дотянулся до NEXTA. Арест главреда. Спецоперация КГБ и ФСБ? Экстренный эфир (23 Мая 2021)

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Опубликовано: 23 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В эфире наш экстренный выпуск с Арменом Гаспарян

Поговорим о событиях в Белоруссии, где в аэропорту Минска был задержан главный редактор NEXTA Роман Протасевич.

 

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