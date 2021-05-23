В Индии ковид ежедневно обнаруживают у почти четырехсот тысяч человек, страну накрыла смертельная третья волна, хотя еще несколько месяцев назад ничего там не предвещало беды. Меры изоляции ослабили, люди перестали соблюдать дистанцию, носить маски и ситуация начала постепенно ухудшаться. Сейчас происходящее там называют коронавирусным адом, мест в больницах нет, как и кислорода. Люди буквально задыхаются на улице, каждые четыре минуты фиксируется новая смерть.

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