Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Добров в эфире 23.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Добров в эфире
Добров в эфире 23.05.2021
23.05.2021 16.05.2021 09.05.2021 25.04.2021 18.04.2021 11.04.2021 04.04.2021 28.03.2021 21.03.2021 14.03.2021
Еще

Добров в эфире (23 Мая 2021)

76 просмотров
4
0
Поделиться
Добров в эфире
Добров в эфире
Подписаться

Опубликовано: 23 Мая 2021

Ведущие: Андрей Добров

В Индии ковид ежедневно обнаруживают у почти четырехсот тысяч человек, страну накрыла смертельная третья волна, хотя еще несколько месяцев назад ничего там не предвещало беды. Меры изоляции ослабили, люди перестали соблюдать дистанцию, носить маски и ситуация начала постепенно ухудшаться. Сейчас происходящее там называют коронавирусным адом, мест в больницах нет, как и кислорода. Люди буквально задыхаются на улице, каждые четыре минуты фиксируется новая смерть.

 

Смотрите онлайн Добров в эфире (23 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу