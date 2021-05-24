Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!

Спикеры и гости эфира:

По Skype Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

по zoom: Франак Вячорка, белорусский журналист и медиа-аналитик

По Skype Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

Живой гвоздь по зуму: Николай Николаевич Платошкин, политолог, историк

По Skype: Вадим Павлович Лукашевич, авиаэксперт, кандидат технических наук

Смотрите онлайн Утренний разворот Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь – Платошкин (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.