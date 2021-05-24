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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь – Платошкин 24.05.2021

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Утренний разворот 24.05.2021. Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь – Платошкин
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь – Платошкин (24 Мая 2021)

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Опубликовано: 24 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами! 

Спикеры и гости эфира:

По Skype Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы» 

по zoom: Франак Вячорка, белорусский журналист и медиа-аналитик

По Skype Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

Живой гвоздь по зуму: Николай Николаевич Платошкин, политолог, историк

По Skype: Вадим Павлович Лукашевич, авиаэксперт, кандидат технических наук

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