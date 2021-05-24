Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь – Платошкин (24 Мая 2021)
Опубликовано: 24 Мая 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!
Спикеры и гости эфира:
По Skype Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
по zoom: Франак Вячорка, белорусский журналист и медиа-аналитик
По Skype Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Живой гвоздь по зуму: Николай Николаевич Платошкин, политолог, историк
По Skype: Вадим Павлович Лукашевич, авиаэксперт, кандидат технических наук
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