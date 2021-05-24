Николай Стариков - Герман Садулаев: Живая и мертвая вода русского языка (24 Мая 2021)
Опубликовано: 24 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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У этой идеи есть несколько объяснений. Звучит очень актуально и очень исторично.
Это – русское философско-политическое движение, выступающее за отказ от европейской интеграции России в пользу интеграции с центральноазиатскими странами.
Это – философско-политическое направление в России, акцентирующее на преемстве и кооперации культуры русскоязычных с кочевыми империями степей.
Это – Евразийство.
А гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски» писатель, политик, общественный деятель мыслитель «евразийского» направления Герман Садулаев.
В ходе программы он расскажет о том:
- Что такое евразийство и какая роль в этой теории отводится России?
- Почему крепкая Россия – это хорошо для всех народов Евразии?
- Почему противники России стараются искоренить русский язык и почему этого не знают руководители крупнейших городов России?
- Что такое социализм и почему будущее будет социалистическим?
- Что такое «мёртвая и живая вода», если мы говорим о восстановлении Советского Союза?
- В СССР не было национализма. Откуда он взялся, если все были интернационалисты, а отделившие республики возглавили бывшие высокопоставленные коммунисты?
- Почему у Красной армии в начале войны не было резиновых штурмовых лодок, а у вермахта они были?
- Где находится центр силы Евразии и что за народ скрывался под именем «готов».
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