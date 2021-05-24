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Главной новостью 23 мая стало задержание экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Журналиста задержали в минском аэропорту, где совершил экстренную посадку самолет компании RyanAir, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс. Самолет совершил посадку из-за сообщения УВД Беларуси о якобы минировании судна, оно было передано белорусскими диспетчерами. Корреспондент Дождя Василий Полонский рассказал о том, как за Протасевичем следили в аэропорту Афин и какая последовала реакция на задержание журналиста у российских пропагандистов.

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