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Как за главредом NEXTA могли следить в Греции и почему Лукашенко поднял военный истребитель

Главы европейских государств и их дипломатических ведомств уже отреагировали на задержание экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича: они осудили действия белорусских властей. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что попросил председателя Европейского совета обсудить немедленные санкции против Беларуси на заседании в понедельник 24 мая.

Игорь Ильяш, политический обозреватель, журналист телеканала «Белсат», в эфире Дождя заявил, что реакция европейских политиков беспрецедентна. По его словам, Лукашенко на этот раз перешел некую границу, поэтому изменилась риторика со стороны Европы. О том, какие ответные меры могут последовать в отношении режима Лукашенко, он рассказал в эфире Дождя.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Террор вышел за пределы Беларуси»: как задержание Протасевича изменит отношение Европы к Лукашенко (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.