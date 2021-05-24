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«Террор вышел за пределы Беларуси»: как задержание Протасевича изменит отношение Европы к Лукашенко

На ближайшем заседании 24 мая Совет Европы рассмотрит возможные санкции против властей Беларуси в связи с посадкой в Минске самолета RyanAir и задержанием бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича. Новые меры могут включать, в частности, запрет самолетам государственной авиакомпании «Белавиа» приземляться на территории Евросоюза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать экстренную посадку самолета Ryanair, после которой был задержан бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал несколько поправок, ужесточающих законы о СМИ и массовых мероприятиях, передает государственное агентство БелТА. Теперь журналистам запрещено освещать несогласованные акции протеста в реальном времени и размещать опросы на общественно-политические темы. Кроме того, гражданам запрещается собирать деньги на оплату штрафов участников митингов, а для проведения акций протеста необходимо разрешение местных властей.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Задержание Протасевича в Минске: реакция Запада и России. СМИ в Беларуси запретили освещать митинги (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.