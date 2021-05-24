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Дождь. Задержание Протасевича в Минске: реакция Запада и России. СМИ в Беларуси запретили освещать митинги 24.05.2021

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Телеканал Дождь 24.05.2021. Задержание Протасевича в Минске: реакция Запада и России. СМИ в Беларуси запретили освещать митинги
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Телеканал Дождь - Задержание Протасевича в Минске: реакция Запада и России. СМИ в Беларуси запретили освещать митинги (24 Мая 2021)

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Дождь
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Опубликовано: 24 Мая 2021

На ближайшем заседании 24 мая Совет Европы рассмотрит возможные санкции против властей Беларуси в связи с посадкой в Минске самолета RyanAir и задержанием бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича. Новые меры могут включать, в частности, запрет самолетам государственной авиакомпании «Белавиа» приземляться на территории Евросоюза. 

 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать экстренную посадку самолета Ryanair, после которой был задержан бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич.

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал несколько поправок, ужесточающих законы о СМИ и массовых мероприятиях, передает государственное агентство БелТА. Теперь журналистам запрещено освещать несогласованные акции протеста в реальном времени и размещать опросы на общественно-политические темы. Кроме того, гражданам запрещается собирать деньги на оплату штрафов участников митингов, а для проведения акций протеста необходимо разрешение местных властей.

 

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Комментариев: 2
Игорь
24 Мая 2021, 16:03
Наймита англососов по закону на 15 лет , а жаль у Батьки есть смертная казнь. Вот бы пиндосы обосрались но Батька слабак.
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Игорь
24 Мая 2021, 16:47
Если главные события, задержание сотрудника англососов и это событие всего сообщества то , я балерина !
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