В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Референдум по Донбасу

— Зустріч Зеленського з Путіним

— Закон про олігархів

— Земельний закон

— У Мінську затримали засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Дії Лукашенка

— У пошуках Чауса

— Кличко проти Зеленського?

— Чому НАШ атакує Нацрада? Непоставлене питання Зеленському

— Ковід та вакцинація в Україні

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Дмитро Корнійчук, політичний експерт

— Леонід Ємець, народний депутат України VII-VIIIскл.

— Олександр Солонтай, експерт з політики

— Валерія Лутковська, адвокатка, уповноважений ВР України з прав людини 2012-2018рр, екс-представник України у ТКГ у Мінську

II ЧАСТИНА

— Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ", народний депутат України VII-VIII скл.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Донбасский референдум. Задержание Протасевича. Нацсовет атакует НАШ (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.