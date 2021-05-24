НАШ - Марафон. Донбасский референдум. Задержание Протасевича. Нацсовет атакует НАШ (24 Мая 2021)
Опубликовано: 24 Мая 2021
Ток-шоу "Марафон". Два года президентства Зеленского. Встреча Путина и Байдена. Назначение Ляшко
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— Референдум по Донбасу
— Зустріч Зеленського з Путіним
— Закон про олігархів
— Земельний закон
— У Мінську затримали засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Дії Лукашенка
— У пошуках Чауса
— Кличко проти Зеленського?
— Чому НАШ атакує Нацрада? Непоставлене питання Зеленському
— Ковід та вакцинація в Україні
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Дмитро Корнійчук, політичний експерт
— Леонід Ємець, народний депутат України VII-VIIIскл.
— Олександр Солонтай, експерт з політики
— Валерія Лутковська, адвокатка, уповноважений ВР України з прав людини 2012-2018рр, екс-представник України у ТКГ у Мінську
II ЧАСТИНА
— Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ", народний депутат України VII-VIII скл.
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