Как Лукашенко прервал полёт голубя белорусской оппозиции? Чем на пощёчину Минска ответят Брюссель и Вашингтон? Чего теперь опасается вся либеральная тусовка России? Активно реагируют на произошедшее вчера в небе над Белоруссией как обычные пользователи сети, так и разного рода чиновники Европы. Они стойко уверены, что история с бомбой в самолёте была придумана, чтобы насильно посадить в аэропорту Минска борт с Протасевичем.

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