Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Место встречи. Полёты во сне и наяву 24.05.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Место встречи
Место встречи 24.05.2021. Полёты во сне и наяву
24.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 19.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 14.05.2021 13.05.2021 12.05.2021 11.05.2021
Еще

Место встречи - Полёты во сне и наяву (24 Мая 2021)

217 просмотров
4
0
Поделиться
Место встречи
Место встречи
Подписаться

Опубликовано: 24 Мая 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как Лукашенко прервал полёт голубя белорусской оппозиции? Чем на пощёчину Минска ответят Брюссель и Вашингтон? Чего теперь опасается вся либеральная тусовка России? Активно реагируют на произошедшее вчера в небе над Белоруссией как обычные пользователи сети, так и разного рода чиновники Европы. Они стойко уверены, что история с бомбой в самолёте была придумана, чтобы насильно посадить в аэропорту Минска борт с Протасевичем.

 

Смотрите онлайн Место встречи Полёты во сне и наяву (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу