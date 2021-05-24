Как за главредом NEXTA могли следить в Греции и почему Лукашенко поднял военный истребитель

Вчера днем в Минске экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Минские диспетчеры сообщили, что получили информацию о минировании лайнера. Борт принудительно посадили в Беларуси, хотя он был уже ближе к Вильнюсу. В воздухе его сопровождал истребитель.

В самолете находился журналист, бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки его и его девушку задержали. В Беларуси сошли еще трое россиян: кто они и почему вышли в Минске, мы не знаем. Остальным пассажирам позволили продолжить полет через семь часов.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Было страшно»: пассажир рейса, посаженного в Минске, о задержании Романа Протасевича (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.