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Дождь. «Было страшно»: пассажир рейса, посаженного в Минске, о задержании Романа Протасевича 24.05.2021

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Телеканал Дождь 24.05.2021. «Было страшно»: пассажир рейса, посаженного в Минске, о задержании Романа Протасевича
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Телеканал Дождь - «Было страшно»: пассажир рейса, посаженного в Минске, о задержании Романа Протасевича (24 Мая 2021)

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Опубликовано: 24 Мая 2021

Вчера днем в Минске экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Минские диспетчеры сообщили, что получили информацию о минировании лайнера. Борт принудительно посадили в Беларуси, хотя он был уже ближе к Вильнюсу. В воздухе его сопровождал истребитель.

 

В самолете находился журналист, бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки его и его девушку задержали. В Беларуси сошли еще трое россиян: кто они и почему вышли в Минске, мы не знаем. Остальным пассажирам позволили продолжить полет через семь часов.

 

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