Соловьёв LIVE - «Слишком уникальная игра». Провокатор Протасевич против Лукашенко. Арест основателя NEXTA (24 Мая 2021)
Опубликовано: 24 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Срочно. Лукашенко дотянулся до NEXTA. Арест главреда. Спецоперация КГБ и ФСБ? Экстренный эфир
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Поговорим о событиях в Белоруссии, где в аэропорту Минска был задержан главный редактор NEXTA Роман Протасевич.
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