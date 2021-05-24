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Соловьёв LIVE. «Слишком уникальная игра». Провокатор Протасевич против Лукашенко. Арест основателя NEXTA 24.05.2021

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Соловьёв LIVE 24.05.2021. «Слишком уникальная игра». Провокатор Протасевич против Лукашенко. Арест основателя NEXTA
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Соловьёв LIVE - «Слишком уникальная игра». Провокатор Протасевич против Лукашенко. Арест основателя NEXTA (24 Мая 2021)

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Опубликовано: 24 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Поговорим о событиях в Белоруссии, где в аэропорту Минска был задержан главный редактор NEXTA Роман Протасевич. 

 

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