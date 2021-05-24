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Особое мнение. Андрей Макаревич 24.05.2021

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Особое мнение 24.05.2021. Андрей Макаревич
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Особое мнение - Андрей Макаревич (24 Мая 2021)

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Опубликовано: 24 Мая 2021

- Про экстренную посадку самолёта Ryanair в Минске
- В какой момент Лукашенко перестал быть народным президентом 
- Можно ли создать «правильную» молодежь 
- О запретах концертов музыкантов в России
- Можно ли сравнивать Россию и СССР
- Кого слушать в современных реалиях?
- Искусство не делает человека лучше?
- О выступлении Manizha на Евровидении 
- О грядущих выборах в Госдуму 
- COVID-19 в России прошел легко? 
- Ждать ли тур «Машины времени» по России.

 

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