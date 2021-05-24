Пишу из самого странного места в СНГ-ДНР. Я закончил Донецкий Национальный Технический Университет, по специальности системного аналитика. Суть самого анализа - в модернизации производства. Окончил я его в 2020 и во время обучения все время стоял вопрос по типу: какие дипломы будут? Российского образца или Российские? Каждый год нас кормили словами, что это будет Российский диплом. И вот на момент выпуска нам сказали, что дипломы буду ДНР, но вы поступайте в магистратуру и там у вас будет "нормальный диплом". Да ладно с этим дипломом, встал вопрос об устройстве на работу по специальности. И тут стало ясно что, что работы нет в буквальном смысле.

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