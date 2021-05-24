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Шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком

Ток-шоу "АРГУМЕНТ" с Еленой Кирик и Виталием Диким

Темы программы:

- Давление на оппозицию;

- Задержание основателя Telegram-канала Романа Протасевича;

Гости программы:

- Политический обозреватель Ирина Гаврилова;

- Политолог Сергей Годный;

- Политический эксперт Валерий Клочок;

- Композитор Владимир Быстряков;

Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "17". Мир на Донбассе. Давление на оппозицию (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.