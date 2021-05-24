Перший Незалежний - Ток-шоу "17". Мир на Донбассе. Давление на оппозицию (24 Мая 2021)
Опубликовано: 24 Мая 2021
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Темы программы:
- Давление на оппозицию;
- Задержание основателя Telegram-канала Романа Протасевича;
Гости программы:
- Политический обозреватель Ирина Гаврилова;
- Политолог Сергей Годный;
- Политический эксперт Валерий Клочок;
- Композитор Владимир Быстряков;
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