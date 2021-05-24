Видео - Время покажет. В небе над Белоруссией (24 Мая 2021)
Опубликовано: 24 Мая 2021
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23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту находился основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который в Белоруссии обвиняется в организации массовых беспорядков. Протасевича задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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