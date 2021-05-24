Вечер с Соловьевым. Лукашенко прав. Встреча Байдена и Путина. Русских опять пытаются обмануть

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту находился основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который в Белоруссии обвиняется в организации массовых беспорядков. Протасевича задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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