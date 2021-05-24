НАШ - Важное. Захват самолета в Беларуси. Земельная реформа. Украина на "Евровидении" (24 Мая 2021)
Опубликовано: 24 Мая 2021
Ток-шоу "Марафон". Два года президентства Зеленского. Встреча Путина и Байдена. Назначение Ляшко
Еще
В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Олена Дяченко, політичний експерт
– Олег Дунда, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”
– Дмитро Вовнянко, учасник АТО, публіцист
– Микола Давидюк, політолог
– Олег Старіков, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці.
Смотрите онлайн НАШ Важное. Захват самолета в Беларуси. Земельная реформа. Украина на "Евровидении" (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.