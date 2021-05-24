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НАШ. Важное. Захват самолета в Беларуси. Земельная реформа. Украина на "Евровидении" 24.05.2021

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НАШ 24.05.2021. Важное. Захват самолета в Беларуси. Земельная реформа. Украина на "Евровидении"
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НАШ - Важное. Захват самолета в Беларуси. Земельная реформа. Украина на "Евровидении" (24 Мая 2021)

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Опубликовано: 24 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Олена Дяченко, політичний експерт
– Олег Дунда, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”
– Дмитро Вовнянко, учасник АТО, публіцист 
– Микола Давидюк, політолог 
– Олег Старіков, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці.

 

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