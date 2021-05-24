В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Олена Дяченко, політичний експерт

– Олег Дунда, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”

– Дмитро Вовнянко, учасник АТО, публіцист

– Микола Давидюк, політолог

– Олег Старіков, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці.

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