Перший Незалежний - "Международная панорама" с Сасс. Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки (24 Мая 2021)
Опубликовано: 24 Мая 2021
Еще
Темы программы:
- Встреча президентов России и США;
- Ситуация в Беларуси;
- Запуск "Северного потока-2";
Гости программы:
- Кандидат политических наук Алексей Якубин;
- Эксперт-международник Денис Кирюхин;
- Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская;
- Эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко;
Смотрите онлайн Перший Незалежний "Международная панорама" с Сасс. Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.