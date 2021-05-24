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Перший Незалежний. "Международная панорама" с Сасс. Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки 24.05.2021

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Перший Незалежний 24.05.2021. "Международная панорама" с Сасс. Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки
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Перший Незалежний - "Международная панорама" с Сасс. Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки (24 Мая 2021)

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Перший Незалежний
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Опубликовано: 24 Мая 2021

Темы программы:
 - Встреча президентов России и США;
- Ситуация в Беларуси;
- Запуск "Северного потока-2";

 

Гости программы: 
- Кандидат политических наук Алексей Якубин;
- Эксперт-международник Денис Кирюхин;
- Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская;
- Эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко;

 

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