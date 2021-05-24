В этом выпуске:

- ­В Минске принудительно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс;

- Торгово-промышленная палата предложила перестать регулировать цены на продукты;

- Центробанк пытается сдуть ипотечный пузырь;

- Строительство объектов для Минобороны обернулось пропажей почти 5 миллиардов рублей;

- Глава Минюста Чуйченко поддержал идею ФСИН о замене трудовых мигрантов заключёнными;

- Индия перешагнула отметку в 300 тысяч погибших от ковида;

- Глобальная прививочная кампания сделала долларовыми миллиардерами еще как минимум 9 человек;

- Российские частные клиники на фоне коронакризиса нарастили прибыль почти на 20% в прошлом году;

- Профсоюз учителей просит единороссов не принуждать людей к голосованию;

- Гугл перешел в контрнаступление - компания впервые подала иск против российских властей;

- Рогозин пообещал космический переворот.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Посадка Протасевича. Контратака Гугл. Прогресс и Хохлома. Галопом по Европам (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.