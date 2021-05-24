Константин Сёмин - Посадка Протасевича. Контратака Гугл. Прогресс и Хохлома. Галопом по Европам (24 Мая 2021)
Опубликовано: 24 Мая 2021
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В этом выпуске:
- В Минске принудительно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс;
- Торгово-промышленная палата предложила перестать регулировать цены на продукты;
- Центробанк пытается сдуть ипотечный пузырь;
- Строительство объектов для Минобороны обернулось пропажей почти 5 миллиардов рублей;
- Глава Минюста Чуйченко поддержал идею ФСИН о замене трудовых мигрантов заключёнными;
- Индия перешагнула отметку в 300 тысяч погибших от ковида;
- Глобальная прививочная кампания сделала долларовыми миллиардерами еще как минимум 9 человек;
- Российские частные клиники на фоне коронакризиса нарастили прибыль почти на 20% в прошлом году;
- Профсоюз учителей просит единороссов не принуждать людей к голосованию;
- Гугл перешел в контрнаступление - компания впервые подала иск против российских властей;
- Рогозин пообещал космический переворот.
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