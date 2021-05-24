Перший Незалежний - Ток-шоу "19" (24 Мая 2021)
Опубликовано: 24 Мая 2021
"Международная панорама" с Сасс. Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки
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Темы программы:
- Давление на оппозицию;
- Действия Офиса президента;
Гости программы:
- экс-нардеп Алексей Плотников;
- журналист Денис Иванеско;
- политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман;
- экс-нардеп Борислав Розенблат;
- экс-нардеп Олег Мусий;
- политолог Александр Лазарев;
- политолог Дмитрий Корнейчук;
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