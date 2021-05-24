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Перший Незалежний. Ток-шоу "19" 24.05.2021

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Перший Незалежний 24.05.2021. Ток-шоу "19"
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Перший Незалежний - Ток-шоу "19" (24 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 24 Мая 2021

Темы программы:
- Давление на оппозицию;
- Действия Офиса президента;

 

Гости программы:
- экс-нардеп Алексей Плотников;
- журналист  Денис Иванеско;
- политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман;
- экс-нардеп Борислав Розенблат;
- экс-нардеп Олег Мусий;
- политолог Александр Лазарев;
- политолог Дмитрий Корнейчук;

 

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