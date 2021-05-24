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Время покажет 24.05.2021

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Время покажет 24.05.2021
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Время покажет (24 Мая 2021)

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Опубликовано: 24 Мая 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Европа в истерике, в Минске задержан соавтор канала NEXTA и один из организаторов протестов в РБ Протасевич, что теперь ждать Белоруссии и лично Лукашенко? Лидеры ЕС сегодня соберутся в Брюсселе и обсудят Россию, зачем и чем еще Европа собирается угрожать? В ООН заявили, что эпидемия коронавируса не закончится никогда, а ВОЗ фиксирует смертность более 8 миллионов человек, неужели мир обречен?

 

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