Европа в истерике, в Минске задержан соавтор канала NEXTA и один из организаторов протестов в РБ Протасевич, что теперь ждать Белоруссии и лично Лукашенко? Лидеры ЕС сегодня соберутся в Брюсселе и обсудят Россию, зачем и чем еще Европа собирается угрожать? В ООН заявили, что эпидемия коронавируса не закончится никогда, а ВОЗ фиксирует смертность более 8 миллионов человек, неужели мир обречен?

Смотрите онлайн Время покажет (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.