День 25 мая 2020 года разделил историю США на ДО и После, хотя тогда казалось бы ничего необычного, таких случаев сотни. При задержании полицией Минеаполиса скончался афроамериканец Джордж Флойд, неоднократно привлекавшийся за хранение наркотиков, кражи и даже вооруженное ограбление. Как вскоре выяснилось он и в момент задержания находился под воздействием наркотиков.

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