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Специальный репортаж «Событий». Бунт в плавильном котле 24.05.2021

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Специальный репортаж «Событий» 24.05.2021. Бунт в плавильном котле
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Специальный репортаж «Событий» - Бунт в плавильном котле (24 Мая 2021)

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Специальный репортаж «Событий»
Специальный репортаж «Событий»
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Опубликовано: 24 Мая 2021

День 25 мая 2020 года разделил историю США на ДО и После, хотя тогда казалось бы ничего необычного, таких случаев сотни. При задержании полицией Минеаполиса скончался афроамериканец Джордж Флойд, неоднократно привлекавшийся за хранение наркотиков, кражи и даже вооруженное ограбление. Как вскоре выяснилось он и в момент задержания находился под воздействием наркотиков.

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