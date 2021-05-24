Интерпол отказал России в выдаче международного ордера на арест олигарха Б.Минца и его сыновей. Причиной отказа стало «отсутствие обоснованной аргументации», якобы «были допущены нарушения», а судебный процесс «политически мотивирован». Минц и его сыновья проходят по уголовному делу о растрате (ст. 160 УК) средств банка «Открытие». Очередная «жертва режима», которая применяла перекрестные инвестиции в т.н. «московском кольце». Это дело стало крупнейшей аферой на отечественном банковском и пенсионном рынках. Минц сбежал из России в Великобританию в 2018 году. Запад защищает жулика?

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