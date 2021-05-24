Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Царьград. Главное. Крупнейшая пенсионная афера в России: дело Минца – Запад защищает жулика 24.05.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Царьград. Главное
Царьград. Главное 24.05.2021. Крупнейшая пенсионная афера в России: дело Минца – Запад защищает жулика
24.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 19.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 14.05.2021 13.05.2021 12.05.2021 11.05.2021
Еще

Царьград. Главное - Крупнейшая пенсионная афера в России: дело Минца – Запад защищает жулика (24 Мая 2021)

27 просмотров
1
0
Поделиться
Царьград. Главное
Царьград. Главное
Подписаться

Опубликовано: 24 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Интерпол отказал России в выдаче международного ордера на арест олигарха Б.Минца и его сыновей. Причиной отказа стало «отсутствие обоснованной аргументации», якобы «были допущены нарушения», а судебный процесс «политически мотивирован». Минц и его сыновья проходят по уголовному делу о растрате (ст. 160 УК) средств банка «Открытие». Очередная «жертва режима», которая применяла перекрестные инвестиции в т.н. «московском кольце». Это дело стало крупнейшей аферой на отечественном банковском и пенсионном рынках. Минц сбежал из России в Великобританию в 2018 году. Запад защищает жулика?

 

Смотрите онлайн Царьград. Главное Крупнейшая пенсионная афера в России: дело Минца – Запад защищает жулика (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу