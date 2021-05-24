Как за главредом NEXTA могли следить в Греции и почему Лукашенко поднял военный истребитель

Накануне самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Для принудительной посадки самолета по требованию президента Александра Лукашенко в воздух был поднят истребитель. На борту пассажирского самолета был экс-редактор NEXTA Роман Протасевич, внесенный в Беларуси в список террористов, и его девушка Софья Сапега.



Великобритания стала первой из стран, кто ввел запреты на полеты в стране белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил в твиттере британский министр транспорта Грант Шэппс.

Кроме того, британским авиакомпаниям предписано облетать территорию Беларуси «в целях безопасности пассажиров».



Прекратить авиасообщение с Беларусью потребовал также президент Украины Владимир Зеленский. Указ об этом он потребовал подготовить на совещании с членами правительства страны. Также Зеленский предложил закрыть воздушное пространство над Беларусью для рейсов, следующих в Украину и из нее.

Ранее правительство Литвы запретило местным аэропортам принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят над территорией Беларуси.

Мария Захарова назвала «шокирующей» реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета в Минске и тоже ничего не сказала о задержании гражданки России. Дмитрий Песков отказался комментировать экстренную посадку самолета Ryanair, после которой был задержан бывший главный редактор NEXTA. В Госдуме назвали «счастьем белорусского народа» политический курс Лукашенко. На события в Беларуси отреагировал также и глава российского МИДа Сергей Лавров.

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