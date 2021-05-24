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Дождь. Последствия задержания Протасевича: высылка дипломатов, запрет полетов над Беларусью, реакция Москвы 24.05.2021

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Телеканал Дождь 24.05.2021. Последствия задержания Протасевича: высылка дипломатов, запрет полетов над Беларусью, реакция Москвы
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Телеканал Дождь - Последствия задержания Протасевича: высылка дипломатов, запрет полетов над Беларусью, реакция Москвы (24 Мая 2021)

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Опубликовано: 24 Мая 2021

Накануне самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Для принудительной посадки самолета по требованию президента Александра Лукашенко в воздух был поднят истребитель. На борту пассажирского самолета был экс-редактор NEXTA Роман Протасевич, внесенный в Беларуси в список террористов, и его девушка Софья Сапега.


Великобритания стала первой из стран, кто ввел запреты на полеты в стране белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил в твиттере британский министр транспорта Грант Шэппс. 
Кроме того, британским авиакомпаниям предписано облетать территорию Беларуси «в целях безопасности пассажиров». 


Прекратить авиасообщение с Беларусью потребовал также президент Украины Владимир Зеленский. Указ об этом он потребовал подготовить на совещании с членами правительства страны. Также Зеленский предложил закрыть воздушное пространство над Беларусью для рейсов, следующих в Украину и из нее.
Ранее правительство Литвы запретило местным аэропортам принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят над территорией Беларуси.

 

Мария Захарова назвала «шокирующей» реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета в Минске и тоже ничего не сказала о задержании гражданки России. Дмитрий Песков отказался комментировать экстренную посадку самолета Ryanair, после которой был задержан бывший главный редактор NEXTA. В Госдуме назвали «счастьем белорусского народа» политический курс Лукашенко. На события в Беларуси отреагировал также и глава российского МИДа Сергей Лавров. 

 

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