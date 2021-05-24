Шквал заявлений самой разной тональности вызвал вчерашний инцидент в Минске и последующее задержание товарища Протасевича. В Европе уже вызывают послов, обсуждают новые санкции, запреты на полеты в ЕС для Белавиа, запреты на полеты над Белоруссией. Британия уже такие запреты ввела, и вот анонсировано, что завтра это будет обсуждаться и в Киеве. Произошел обмен любезностями РБ и Латвии, по факту там произошел разрыв дипотношений.

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