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Вечер с Владимиром Соловьевым 24.05.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 24.05.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (24 Мая 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 24 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Шквал заявлений самой разной тональности вызвал вчерашний инцидент в Минске и последующее задержание товарища Протасевича. В Европе уже вызывают послов, обсуждают новые санкции, запреты на полеты в ЕС для Белавиа, запреты на полеты над Белоруссией. Британия уже такие запреты ввела, и вот анонсировано, что завтра это будет обсуждаться и в Киеве. Произошел обмен любезностями РБ и Латвии, по факту там произошел разрыв дипотношений.

 

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