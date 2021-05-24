Резкий скачок спроса на препараты Этодругин и Пониматьнадон вызвали действия властей Белоруссии, вынудивших сесть в Минске самолёт ирландской авиакомпании, на борту которого был основатель змагарского канала NEXTA. Эта спецоперация белорусского КГБ привела либерду в шок, а наших сограждан-троллей в восторг, поскольку позволила напомнить креаклиату о многочисленных аналогичных действиях «нормальных-то стран»

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