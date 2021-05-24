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Политическая Россия. Задержание Протасевича: ЭТО ДРУГОЕ? ПОНИМАТЬ НАДО 24.05.2021

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Политическая Россия 24.05.2021. Задержание Протасевича: ЭТО ДРУГОЕ? ПОНИМАТЬ НАДО
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Политическая Россия - Задержание Протасевича: ЭТО ДРУГОЕ? ПОНИМАТЬ НАДО (24 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 24 Мая 2021

Резкий скачок спроса на препараты Этодругин и Пониматьнадон вызвали действия властей Белоруссии, вынудивших сесть в Минске самолёт ирландской авиакомпании, на борту которого был основатель змагарского канала NEXTA. Эта спецоперация белорусского КГБ привела либерду в шок, а наших сограждан-троллей в восторг, поскольку позволила напомнить креаклиату о многочисленных аналогичных действиях «нормальных-то стран»

 

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