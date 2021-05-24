Срочно. Лукашенко дотянулся до NEXTA. Арест главреда. Спецоперация КГБ и ФСБ? Экстренный эфир

«Отправлял людей на убой». Кто такой Протасевич? И за что задержали бывшего главреда NEXTA

В эфире — «Стена Сосновского»!

- Белорусский штопор. Закроют ли небо над Белоруссией?

- Чечня в прямом эфире

- А также поговорим о болгарском следе, горе-либералах и их психологов.

Поговорим об этом с нашими экспертами.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Белорусский штопор. Закроют ли небо над Белоруссией? Стена Сосновского (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.