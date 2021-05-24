Открытый эфир. Дровосексуалы в армии США и подстрекатели войны на Украине 18.05.2021

Мягкая посадка — в аэропорту Минска экстренно сел рейс Афины — Вильнюс, арестован основатель телеграм-канала «NEXTA» Роман Протасевич, объявленный в розыск по подозрению в терроризме.



Погорелый театр военных действий — зачем натовские спецназовцы уже открыто отрабатывают диверсионно-разведывательные действия по уничтожению военных объектов и инфраструктуры Крыма? Какие еще операции против России в учениях » Троянский след» и «Черный лебедь»?



Русские идут — почему министр обороны Великобритании Бен Уоллес публично и безаппеляционно назначил главным противником своей страны именно Россию?



Глобальная битва со скростью света — почему в Европе уверены, что Третья мировая война будет происходить не на суше, в воде или в воздухе, а в киберпространстве, без танков и грохота пушек.



Обещать, не значит жениться — почему Зеленский за два года не выполнил ни одного предвыборного обещания, но собирается на второй срок?



Это война и придется стрелять по своим — как украинские нацисты насилуют и убивают в прифронтовой зоне и почему обстрелы ведут строго по расписанию? Зачем Зеленский уже переписал «Минские договоренности», и почему на передовой в Донбассе снова ждут большой войны?

Смотрите онлайн Открытый эфир (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.