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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Александр Мажуга 25.05.2021

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Утренний разворот 25.05.2021. Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Александр Мажуга
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Александр Мажуга (25 Мая 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 25 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами! 

Спикеры и гости эфира:

Экономическая рубрика. Владимир Левченко, обозреватель «Эха Москвы»

Кирилл, пилот-инструктор боинга 747

Живой гвоздь
Мажуга Александр Георгиевич, Ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева, российский химик, доктор химических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией тканеспецифических лигандов химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Ярослав Чеславович Романчук, Руководитель Аналитического центра «Стратегия»

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