Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!

Спикеры и гости эфира:

Экономическая рубрика. Владимир Левченко, обозреватель «Эха Москвы»

Кирилл, пилот-инструктор боинга 747

Живой гвоздь

Мажуга Александр Георгиевич, Ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева, российский химик, доктор химических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией тканеспецифических лигандов химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Ярослав Чеславович Романчук, Руководитель Аналитического центра «Стратегия»

Смотрите онлайн Утренний разворот Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Александр Мажуга (25 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.