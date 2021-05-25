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Дождь. Как заставить Лукашенко освободить экс-главреда NEXTA? Мнение Михаила Ходорковского 25.05.2021

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Телеканал Дождь 25.05.2021. Как заставить Лукашенко освободить экс-главреда NEXTA? Мнение Михаила Ходорковского
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Телеканал Дождь - Как заставить Лукашенко освободить экс-главреда NEXTA? Мнение Михаила Ходорковского (25 Мая 2021)

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Опубликовано: 25 Мая 2021

«Произошедшее в небе Белоруссии — это пиратский захват гражданского воздушного судна, санкционированный лично белорусским диктатором ради мести редактору независимого СМИ», — так политик Михаил Ходорковский прокомментировал ситуацию с задержанием бывшего главного редактора белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Обсудили, что можно сделать, чтобы помочь Протасевичу, с самим Михаилом Ходорковским.

 

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