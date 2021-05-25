«Террор вышел за пределы Беларуси»: как задержание Протасевича изменит отношение Европы к Лукашенко

Задержание Протасевича в Минске: реакция Запада и России. СМИ в Беларуси запретили освещать митинги

«Произошедшее в небе Белоруссии — это пиратский захват гражданского воздушного судна, санкционированный лично белорусским диктатором ради мести редактору независимого СМИ», — так политик Михаил Ходорковский прокомментировал ситуацию с задержанием бывшего главного редактора белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Обсудили, что можно сделать, чтобы помочь Протасевичу, с самим Михаилом Ходорковским.

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