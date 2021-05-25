Почему конфликт в Донбассе можно решить только войной

В новом выпуске видеоблога речь зашла о внезапной посадке самолёта ирландской RyanAir в Минске по причине террористической угрозы, на борту которого оказался один из основателей террористического ресурса NEXTA, который с территории Польши организовывал массовые беспорядки в Белоруссии в 2020 году.

- О посадке Ryanair и задержании Романа Протасевича в Белоруссии

- О других подобных инцидентах с посадками самолётов

- Кто такой Роман Протасевич

- О ситуации на бору ирландского лоукостера RyanAir

- Про фейки о смертной казни Протасевича

- Про либералов и извечное «это другое»

- Почему Лукашенко – молодец

- О важности Союзного государства России и Белоруссии.

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