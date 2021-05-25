Николай Стариков - Лукашенко и КГБ, Ryanair, Протасевич и этодругое (25 Мая 2021)
Опубликовано: 25 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога речь зашла о внезапной посадке самолёта ирландской RyanAir в Минске по причине террористической угрозы, на борту которого оказался один из основателей террористического ресурса NEXTA, который с территории Польши организовывал массовые беспорядки в Белоруссии в 2020 году.
- О посадке Ryanair и задержании Романа Протасевича в Белоруссии
- О других подобных инцидентах с посадками самолётов
- Кто такой Роман Протасевич
- О ситуации на бору ирландского лоукостера RyanAir
- Про фейки о смертной казни Протасевича
- Про либералов и извечное «это другое»
- Почему Лукашенко – молодец
- О важности Союзного государства России и Белоруссии.
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