Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Между тем. Россия - США: в ожидании диалога 24.05.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Между тем
Между тем с Наталией Метлиной 24.05.2021. Россия - США: в ожидании диалога
24.05.2021 20.05.2021 19.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 13.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 06.05.2021 05.05.2021
Еще

Между тем с Наталией Метлиной - Россия - США: в ожидании диалога (24 Мая 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
Между тем
Между тем
Подписаться

Опубликовано: 25 Мая 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Какие темы станут главными на вероятной встрече президентов России и США? Какую роль в подготовке саммита Владимир Путина и Джо Байдена сыграли переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена? О чем будут договариваться Николай Патрушев и Джейкоб Салливан? Какие компромиссы может предложить американская сторона? В чем причины метаний администрации Байдена: встретиться хотят, санкции то придерживают, то вводят? Возможно ли вообще договориться с коллективным Западом? И что, если российско-американские отношения так и останутся на уровне очень холодной войны?

 

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной Россия - США: в ожидании диалога (24 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу