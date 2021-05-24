Какие темы станут главными на вероятной встрече президентов России и США? Какую роль в подготовке саммита Владимир Путина и Джо Байдена сыграли переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена? О чем будут договариваться Николай Патрушев и Джейкоб Салливан? Какие компромиссы может предложить американская сторона? В чем причины метаний администрации Байдена: встретиться хотят, санкции то придерживают, то вводят? Возможно ли вообще договориться с коллективным Западом? И что, если российско-американские отношения так и останутся на уровне очень холодной войны?

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