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Дождь. «Большую часть жизни провела в Беларуси»: что известно о подруге Романа Протасевича 25.05.2021

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Телеканал Дождь 25.05.2021. «Большую часть жизни провела в Беларуси»: что известно о подруге Романа Протасевича
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Телеканал Дождь - «Большую часть жизни провела в Беларуси»: что известно о подруге Романа Протасевича (25 Мая 2021)

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Опубликовано: 25 Мая 2021

Вместе с бывшим главным редактором NEXTA Романом Протасевичем с рейса Ryanair в Минске 23 мая сняли и гражданку России Софию Сапегу. Российский консул отказался выяснять причины ее задержания. 24-летнеяя россиянка училась в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Вместе с Протасевичем она отдыхала в Греции, теперь была задержана в Беларуси. Максимас Милта, руководитель отдела коммуникации и развития Европейского гуманитарного университета, который был знаком с Сапегой, рассказал, что о ней известно.

 

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