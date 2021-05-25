Вместе с бывшим главным редактором NEXTA Романом Протасевичем с рейса Ryanair в Минске 23 мая сняли и гражданку России Софию Сапегу. Российский консул отказался выяснять причины ее задержания. 24-летнеяя россиянка училась в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Вместе с Протасевичем она отдыхала в Греции, теперь была задержана в Беларуси. Максимас Милта, руководитель отдела коммуникации и развития Европейского гуманитарного университета, который был знаком с Сапегой, рассказал, что о ней известно.

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