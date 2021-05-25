Телеканал Дождь - Беларусь: новые последствия задержания Протасевича (25 Мая 2021)
Опубликовано: 25 Мая 2021
Последствия задержания Протасевича: высылка дипломатов, запрет полетов над Беларусью, реакция Москвы
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Президент США Джо Байден поручил своей администрации разработать ответные меры на принуждение к посадке в Минске самолета RyanAir, на борту которого был сооснователь NEXTA Роман Протасевич. Об этом сообщается на сайте Белого дома. В связи с этим помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, говорится в другом сообщении Белого дома. Салливан пообещал, что США в сотрудничестве с ЕС «привлекут режим [президента Беларуси] Лукашенко к ответу».
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