Президент США Джо Байден поручил своей администрации разработать ответные меры на принуждение к посадке в Минске самолета RyanAir, на борту которого был сооснователь NEXTA Роман Протасевич. Об этом сообщается на сайте Белого дома. В связи с этим помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, говорится в другом сообщении Белого дома. Салливан пообещал, что США в сотрудничестве с ЕС «привлекут режим [президента Беларуси] Лукашенко к ответу».

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