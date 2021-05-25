По итогам саммита лидеров стран ЕС было принято решение запретить полеты в Евросоюз белорусским авиакомпаниям. Также участники саммита призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над территорией Беларуси. Решение было принято после инцидента с экстренной посадкой в минском аэропорту самолета Ryanair, летевшего в Вильнюс.

Политический аналитик и сотрудник Центра анализа европейской политики Екатерина Глод считает, что подобного решения саммита ЕС белорусские власти не ожидали, и оно стало достаточно сильным ударом, в частности, для авиакомпании Belavia, тесно связанной с режимом Лукашенко.

«Я думаю, что красная черта здесь была, естественно, уже пересечена, и тут, можно сказать, два аспекта. Во-первых, пересечена тем, что режим Лукашенко начал представлять угрозу, стал угрозой для всей европейской международной безопасности. Второе, естественно, западу надо наказать режим так, чтобы другим режимам, которые занимаются терроризмом — скажем, России, Ирану, Китаю, — у них не было желания повторить», — отметила она.

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