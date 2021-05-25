Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Перший Незалежний. LIVE ШОУ. Корнейчук, Годный, Клочок, Мангуш 25.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Перший Незалежний
Перший Незалежний 25.05.2021. LIVE ШОУ. Корнейчук, Годный, Клочок, Мангуш
25.05.2021 25.05.2021 24.05.2021 24.05.2021 24.05.2021 24.05.2021 24.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 20.05.2021
Еще

Перший Незалежний - LIVE ШОУ. Корнейчук, Годный, Клочок, Мангуш (25 Мая 2021)

9 просмотров
1
0
Поделиться
Перший Незалежний
Перший Незалежний
Подписаться

Опубликовано: 25 Мая 2021

Гости студии
- Политический аналитик Дмитрий Корнейчук;
- Политолог Сергей Годный;
- Политический эксперт Валерий Клочок;
- Медиаэксперт Александр Мангуш

 

Темами выпуска стали:
- Отношения Украины и Беларуси;
- Международная политика;
- Задержание Протасевича;
- Авиасообщения с Беларусью.

 

Смотрите онлайн Перший Незалежний LIVE ШОУ. Корнейчук, Годный, Клочок, Мангуш (25 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу