Перший Незалежний - LIVE ШОУ. Корнейчук, Годный, Клочок, Мангуш (25 Мая 2021)
Опубликовано: 25 Мая 2021
"Международная панорама" с Сасс. Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки
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Гости студии
- Политический аналитик Дмитрий Корнейчук;
- Политолог Сергей Годный;
- Политический эксперт Валерий Клочок;
- Медиаэксперт Александр Мангуш
Темами выпуска стали:
- Отношения Украины и Беларуси;
- Международная политика;
- Задержание Протасевича;
- Авиасообщения с Беларусью.
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