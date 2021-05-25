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Персонально ваш. Персонально ваш. Алексей Венедиктов 25.05.2021

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Персонально ваш 25.05.2021. Персонально ваш. Алексей Венедиктов
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Персонально ваш - Персонально ваш. Алексей Венедиктов (25 Мая 2021)

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Опубликовано: 25 Мая 2021

- Расшифровка переговоров Минска и пилотов перехваченного рейса Ryanair
- Почему именно Польша возбудила уголовное дело по факту посадки самолета в Минске?
- Почему был изменен маршрут самолета Ryanair / Об уровне угрозы взрыва 
- Пассажиров самолета похитили?
- Почему 3 человека сошли с самолета после приземления в Белоруссии 
- Личная позиция Алексея Венедиктова о происходящем в Белоруссии
- О высказываниях Маргариты Симоньян 
- Про самолет Моралеса, который мог содержать Сноудена 
- Президентские самолёты обладают иммунитетом?
- Про операцию с «вагнеровцами»
- О случае, когда Иран сажал самолет с оппозиционером 
- Посадка самолета — нарушение международного права? 
- О грядущих санкциях в отношении Белоруссии 
- Белорусский экспорт в Европу могут перекрыть?
- Как Лукашенко наказал сам себя? 
- Лукашенко может обмануть Путина еще раз?
- О главных врагах Лукашенко.

 

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