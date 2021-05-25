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Политическая Россия. БОМБАНУЛО: США сравнили армию с российской 25.05.2021

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Политическая Россия 25.05.2021. БОМБАНУЛО: США сравнили армию с российской
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Политическая Россия - БОМБАНУЛО: США сравнили армию с российской (25 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 25 Мая 2021

Острое жжение пониже спины вызвало у американцев сравнение реклам вооружённых сил России и США. Выложенный одним из пользователей Twitter видеоролик нашего Минобороны со слоганом «Это – первый день твоей новой жизни» репостнул даже заокеанский сенатор Тед Круз. Охарактеризовав преимущество российского видео над американским политкорректным роликом об армии термином «ср*нь Господня».

 

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