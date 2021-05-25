Особое мнение - Сергей Алексашенко (25 Мая 2021)
Опубликовано: 25 Мая 2021
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- О принудительной посадке самолета в Минске
- Аналогичные случаи — в Боливии с Эдвардом Сноуденом и в Киеве
- Какие “призывы” были у Протасевича, за которые его задержали?
- О последствиях инцидента с самолетом для белорусской экономики
- Как будет жить нефтегазовая отрасль в Белоруссии?
- Что будет, если Россия не придёт на помощь Белоруссии?
- О ситуации в Украине в связи с отказом от сотрудничества с Россией
- Что Путин потребует взамен у Лукашенко за помощь?
- Как инцидент с самолетом повлияет на протесты в Белоруссии?
- О европейских санкционных продуктах
- Связана ли корректность высказываний США по Белоруссии с предстоящей встречей Байдена и Путина?
- О принудительной вакцинации
- О вакцинации от коронавируса в Украине.
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