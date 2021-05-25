Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Быка за рога? Злоба дня 25.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 25.05.2021. Быка за рога? Злоба дня
25.05.2021 25.05.2021 24.05.2021 24.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 20.05.2021 20.05.2021 19.05.2021 18.05.2021
Еще

Константин Сёмин - Быка за рога? Злоба дня (25 Мая 2021)

5 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 25 Мая 2021

История с Протасевичем вновь повергла в шок защитников либеральных ценностей и в России, и в Беларуси. Да как так можно?!! Режим расправляется с неугодными! При этом самыми варварскими методами!


Тут хотелось бы сказать два слова не о методах, а о самом явлении. Режим расправляется с неугодными — это констатация факта, непреложного и очевидного. В нем нет ничего хорошего, наверное. Но совершенно точно нет ничего удивительного.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Быка за рога? Злоба дня (25 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу