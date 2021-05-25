История с Протасевичем вновь повергла в шок защитников либеральных ценностей и в России, и в Беларуси. Да как так можно?!! Режим расправляется с неугодными! При этом самыми варварскими методами!



Тут хотелось бы сказать два слова не о методах, а о самом явлении. Режим расправляется с неугодными — это констатация факта, непреложного и очевидного. В нем нет ничего хорошего, наверное. Но совершенно точно нет ничего удивительного.

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