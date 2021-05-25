НАШ - Марафон. Запрет авиасообщения с Беларусью. Чем закончится дело Протасевича (25 Мая 2021)
Опубликовано: 25 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій. Гості студії:
ЧАСТИНА 1
– Аналітичний огляд новин
ЧАСТИНА 2
– Бурміч Анатолій, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Гнатуш Андрій, експерт у галузі енергетики і ЖКГ
– Биков Сергій, політичний консультант
– Чаплига Михайло, політичний експерт, правозахисник
ЧАСТИНА 3
– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Кравчук Євгенія, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
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