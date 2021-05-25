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НАШ. Марафон. Запрет авиасообщения с Беларусью. Чем закончится дело Протасевича 25.05.2021

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НАШ 25.05.2021. Марафон. Запрет авиасообщения с Беларусью. Чем закончится дело Протасевича
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НАШ - Марафон. Запрет авиасообщения с Беларусью. Чем закончится дело Протасевича (25 Мая 2021)

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Опубликовано: 25 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій. Гості студії:
ЧАСТИНА 1
– Аналітичний огляд новин

ЧАСТИНА 2
– Бурміч Анатолій,  народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"  
– Гнатуш Андрій, експерт у галузі енергетики і ЖКГ
– Биков Сергій, політичний консультант  
– Чаплига Михайло, політичний експерт, правозахисник

ЧАСТИНА 3
– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"  
– Кравчук Євгенія,  народний депутат України, фракція  "Слуга Народу"

 

Обговорювані теми:
— Навіщо НАТО та ЄС завжди шукають “спільного ворога”? 
— Затримання у Білорусі екс-редактора телеграм-каналу NEXTA Протасевича
— Референдум по Донбасу
— Зустріч Байдена з Путіним
— Ковід та вакцинація в Україні

 

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