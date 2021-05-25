Важное. Захват самолета в Беларуси. Земельная реформа. Украина на "Евровидении"

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій. Гості студії:

ЧАСТИНА 1

– Аналітичний огляд новин

ЧАСТИНА 2

– Бурміч Анатолій, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Гнатуш Андрій, експерт у галузі енергетики і ЖКГ

– Биков Сергій, політичний консультант

– Чаплига Михайло, політичний експерт, правозахисник

ЧАСТИНА 3

– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Кравчук Євгенія, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

Обговорювані теми:

— Навіщо НАТО та ЄС завжди шукають “спільного ворога”?

— Затримання у Білорусі екс-редактора телеграм-каналу NEXTA Протасевича

— Референдум по Донбасу

— Зустріч Байдена з Путіним

— Ковід та вакцинація в Україні

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