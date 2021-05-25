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Перший Незалежний. Ток-шоу "Пульс". "Экватор Зеленского". Ситуация в Беларуси. Рынок земли 25.05.2021

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Перший Незалежний 25.05.2021. Ток-шоу "Пульс". "Экватор Зеленского". Ситуация в Беларуси. Рынок земли
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Пульс". "Экватор Зеленского". Ситуация в Беларуси. Рынок земли (25 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 25 Мая 2021

Ведущие добиваются ответов от тех, кто принимает самые важные решения в жизни Украины, и слушали их мотивацию.
Гость первой части: политический эксперт Владимир Кацман.
Гость второй части: директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Гость третьей части: экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
Гости студии: доктор юридических наук, профессор Виталий Журавский, экономический эксперт Виктор Скаршевский, кандидат политических наук Алексей Буряченко, политолог Кирилл Молчанов, экс-министр здравоохранения Олег Мусий, президент ОО "Всеукраинская ассоциация судей в отставке" Денис Невядомский, кандидат политических наук Ростислав Балабан

 

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