"Международная панорама" с Сасс. Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки

Ведущие добиваются ответов от тех, кто принимает самые важные решения в жизни Украины, и слушали их мотивацию.

Гость первой части: политический эксперт Владимир Кацман.

Гость второй части: директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Гость третьей части: экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Гости студии: доктор юридических наук, профессор Виталий Журавский, экономический эксперт Виктор Скаршевский, кандидат политических наук Алексей Буряченко, политолог Кирилл Молчанов, экс-министр здравоохранения Олег Мусий, президент ОО "Всеукраинская ассоциация судей в отставке" Денис Невядомский, кандидат политических наук Ростислав Балабан

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