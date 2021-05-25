НАШ - Важное. Встреча Путина и Байдена в июне (25 Мая 2021)
Опубликовано: 25 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
— Віталій Кличко, міський голова Києва
— Володимир Крейденко, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
— Павло Кухта, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020), (керівник з політичних питань Київської школи економіки)
— Денис Ярославський, правознавець
— Юрій Федоренко, депутат Київської міської ради, "Слуга народу", консультант комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
— Дмитро Раімов, політтехнолог
— Іван Крулько, народний депутат України, фракція ВО "Батьківщина"
— Олександр Долженков, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.
— Сергій Джердж, голова громадської ліги "Україна-НАТО"
Обговорювані теми:
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