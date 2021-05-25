Важное. Захват самолета в Беларуси. Земельная реформа. Украина на "Евровидении"

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

— Віталій Кличко, міський голова Києва

— Володимир Крейденко, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

— Павло Кухта, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020), (керівник з політичних питань Київської школи економіки)

— Денис Ярославський, правознавець

— Юрій Федоренко, депутат Київської міської ради, "Слуга народу", консультант комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки

— Дмитро Раімов, політтехнолог

— Іван Крулько, народний депутат України, фракція ВО "Батьківщина"

— Олександр Долженков, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.

— Сергій Джердж, голова громадської ліги "Україна-НАТО"

Обговорювані теми:

— Україна закриває авіасполучення з Мінськом

— Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня, наслідки для України

— Безробіття в Україні, конкуренція - 6 людей на посаду

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