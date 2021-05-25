В этом выпуске:

- Европейским авиакомпаниям запрещено летать в Беларусь и над ее территорией, а аэропорты ЕС закрыты для белорусских рейсов;

- В Москве тюремный срок получили двое бывших сотрудников МВД, которые рассылали отраву зарубежным дипломатам;

- В Турции объявился Навальный с местной спецификой;

- Минфин убеждён: российская экономика восстанавливается по радужной траектории;

- Долги по зарплатам в России снизились на 10% за месяц;

- В Сочи бешеный ажиотаж на рынке жилья. Цены растут на 20-30 тысяч рублей в день;

- Банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам;

- Искусственный интеллект теперь отслеживает запрещёнку в соцсетях и выносит судебные решения;

- В Красноярске решили судьбу бывшего комбайнового завода.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Безвоздушное пространство. Радужная Траектория. Жил бы в Сочи? Галопом по Европам (25 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.