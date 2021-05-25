Константин Сёмин - Безвоздушное пространство. Радужная Траектория. Жил бы в Сочи? Галопом по Европам (25 Мая 2021)
Опубликовано: 25 Мая 2021
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В этом выпуске:
- Европейским авиакомпаниям запрещено летать в Беларусь и над ее территорией, а аэропорты ЕС закрыты для белорусских рейсов;
- В Москве тюремный срок получили двое бывших сотрудников МВД, которые рассылали отраву зарубежным дипломатам;
- В Турции объявился Навальный с местной спецификой;
- Минфин убеждён: российская экономика восстанавливается по радужной траектории;
- Долги по зарплатам в России снизились на 10% за месяц;
- В Сочи бешеный ажиотаж на рынке жилья. Цены растут на 20-30 тысяч рублей в день;
- Банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам;
- Искусственный интеллект теперь отслеживает запрещёнку в соцсетях и выносит судебные решения;
- В Красноярске решили судьбу бывшего комбайнового завода.
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