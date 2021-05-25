Как европейцы собрались порвать Белоруссию в клочья? Почему к инциденту с самолетом хотят привлечь и Россию? Поможет ли встреча в Женеве выйти из дипломатического тупика? Решения по запретам перелетов сыпятся одно за другим, а тут еще и скандал с белорусским флагом подоспел. В Риге мэр города сменил его на БЧБ-стяг, что возмутило официальный Минск. В итоге фактически за день дипотношения между Латвией и Белоруссией были разорваны.

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