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Место встречи. Джентльмены удачи 25.05.2021

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Место встречи 25.05.2021. Джентльмены удачи
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Место встречи - Джентльмены удачи (25 Мая 2021)

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Опубликовано: 25 Мая 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как европейцы собрались порвать Белоруссию в клочья? Почему к инциденту с самолетом хотят привлечь и Россию? Поможет ли встреча в Женеве выйти из дипломатического тупика? Решения по запретам перелетов сыпятся одно за другим, а тут еще и скандал с белорусским флагом подоспел. В Риге мэр города сменил его на БЧБ-стяг, что возмутило официальный Минск. В итоге фактически за день дипотношения между Латвией и Белоруссией были разорваны.

 

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