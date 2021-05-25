Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет 25.05.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время покажет
  4. 1
Время покажет 25.05.2021
25.05.2021 24.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 19.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 14.05.2021 13.05.2021 12.05.2021
Еще

Время покажет (25 Мая 2021)

104 просмотра
8
0
Поделиться
1
Время покажет
Время покажет
Подписаться

Опубликовано: 25 Мая 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

— новые детали экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

— рекомендация Совета Европы, призывающая  европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Белоруссии, запретить белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве ЕС и ввести новые экономические санкции против властей Белоруссии.

 

Дело серьёзное, не до логики, Британия пригрозила санкциями РФ против Северного потока-2 из-за действий Белоруссии против ирландской авиакомпании. Блокада Белоруссии, в Европе обсуждают возможность сухопутного и воздушного сообщения с республикой, пойдёт ли на это ЕС и последует ли ответ? Арест Протасевича, опубликованы видео с признательными показаниями бывшего сооснователя NEXTA.

 

Смотрите онлайн Время покажет (25 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Старовер
25 Мая 2021, 19:59
Г-н А.Лиелайс мальчишкой снялся в сов.фильме Республика Вороньей улицы.Кем ты был и чем ты стал.Андрис...В Белоруссии надо вместо флага латвийской республики вывешивать флаг Латвийской ССР.
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Все ток-шоу