В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

— новые детали экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

— рекомендация Совета Европы, призывающая европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Белоруссии, запретить белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве ЕС и ввести новые экономические санкции против властей Белоруссии.

Дело серьёзное, не до логики, Британия пригрозила санкциями РФ против Северного потока-2 из-за действий Белоруссии против ирландской авиакомпании. Блокада Белоруссии, в Европе обсуждают возможность сухопутного и воздушного сообщения с республикой, пойдёт ли на это ЕС и последует ли ответ? Арест Протасевича, опубликованы видео с признательными показаниями бывшего сооснователя NEXTA.

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