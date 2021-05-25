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Минтранс Белоруссии раскрыл детали вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Представитель ведомства заявил, что диспетчеры не оказывали давления на экипаж лайнера в принятии решения о посадке.

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